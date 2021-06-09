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ГНФАР заработал 70 млн долларов от продажи газа с "Шахдениз"

ГНФАР заработал 70 млн долларов от продажи газа с "Шахдениз" В 2020 году объем добычи природного газа на месторождении “Шахдениз”, расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, составил 18 млрд кубометров.
Энергетика
9 июня 2021 г. 16:14
ГНФАР заработал 70 млн долларов от продажи газа с Шахдениз

В 2020 году объем добычи природного газа на месторождении “Шахдениз”, расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, составил 18 млрд кубометров.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2020 год.

Согласно информации, от продажи природного газа с месторождения поступило 70 млн 512,8 тыс. долларов США.

Объем реализации конденсата с месторождения "Шахдениз" составил 29 млн баррелей, от реализации конденсата поступили средства на сумму 223 млн 435,2 тыс. долларов США.

В отчете отмечается, что добыча на месторождении ”Шахдениз" выполнена на 97,8% против прогноза, на конденсатном месторождении - на 99,3%. В то же время исполнение по поступлениям с месторождения ”Шахдениз" составило 82,9%.

Напомним, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).

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Версия на английском языке SOFAZ earns $ 70 million from sale of Shah Deniz gas
Версия на азербайджанском языке Ötən il ARDNF “Şahdəniz” qazının satışından 70 mln dollar əldə edib

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