ГНФАР получил за 9 месяцев доход в $3,6 млрд от разработки блока АЧГ

Поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) от разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в январе-сентябре 2025 года составили $3 млрд 637,57 млн (6 млрд 183,9 млн манатов).

Об этом Report сообщили в Фонде.

Согласно данным, это на $966,1 млн или на 21% меньше по сравнению с 9 месяцами 2024 года, когда ГНФАР получил доход в размере $4 млрд 603,7 млн.