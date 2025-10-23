Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    ГНФАР получил за 9 месяцев доход в $3,6 млрд от разработки блока АЧГ

    Энергетика
    • 23 октября, 2025
    • 12:10
    ГНФАР получил за 9 месяцев доход в $3,6 млрд от разработки блока АЧГ

    Поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) от разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в январе-сентябре 2025 года составили $3 млрд 637,57 млн (6 млрд 183,9 млн манатов).

    Об этом Report сообщили в Фонде.

    Согласно данным, это на $966,1 млн или на 21% меньше по сравнению с 9 месяцами 2024 года, когда ГНФАР получил доход в размере $4 млрд 603,7 млн.

    Лента новостей