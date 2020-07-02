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Главы Минэнерго Азербайджана и РФ примут участие в конференции по глобальной энергетике

Главы Минэнерго Азербайджана и РФ примут участие в конференции по глобальной энергетике совместная российско-азербайджанская конференция по энергетике продлится два дня
Энергетика
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2 июля 2020 г. 12:00
Главы Минэнерго Азербайджана и РФ примут участие в конференции по глобальной энергетике

Министры энергетики Азербайджана и России Пярвиз Шахбазов и Александр Новак примут участие в международной конференции "Глобальная энергетика и международные политические риски", которая частично проводится в онлайн-формате международным дискуссионным клубом "Валдай" и Азербайджанским центром анализа международных отношений в развитие контактов между лидерами двух стран Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на Валдайский клуб, совместная российско-азербайджанская конференция по энергетике станет логичным продолжением участия Президента Ильхама Алиева в ежегодной конференции Валдайского клуба в 2019 году, где он выступал на пленарной сессии вместе с Президентом России Владимиром Путиным, лидерами Филиппин, Казахстана и королем Иордании.

Конференция продлится два дня. 3 июля на ней также выступят заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев, замглавы МИД РФ Андрей Руденко и заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. Однако если первый день работы пройдет в открытом режиме для прессы, то второй - уже в закрытом. Всего в конференции примут участие более 20 действующих представителей исполнительной власти, политологов, экономистов, специалистов в сфере энергетики, международных отношений и регионоведения из Азербайджана, России, Саудовской Аравии, Германии.

В рамках мероприятия будет представлен подготовленный клубом "Валдай" доклад "Политические риски для мировой энергетики: от ресурсного национализма до "молекул свободы" и климатического оружия".

В пресс-службе "Валдая" отметили, что "в повестку дня форума вынесены вопросы развития мировой энергетики и ключевых международных политических рисков для энергетического сектора". "Обе страны являются крупными поставщиками энергоносителей на мировой рынок и испытывают на себе политические риски, которым подвергается энергетическая отрасль в целом - ситуация вокруг Ирана, санкции против нефтегазового сектора, обострение отношений США и КНР, угрозы трубопроводной инфраструктуре и логистике, ситуация на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, региональные конфликты на пространстве бывшего СССР. России и Азербайджану важны совместная экспертиза и обмен мнениями, чтобы при необходимости совместно реагировать на возникающие риски", - добавили в пресс-службе.

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