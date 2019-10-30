Главной темой G20 в Саудовской Аравии станет доступ к энергии

Одной из центральных тем саммита G20 в следующем году станет доступ к энергии и развитие чистой энергетики.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава министерства энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, выступая на международном инвестиционном форуме Future Investment Initiative.

Саудовская Аравия в 2020 году председательствует в G20.

"Саудовская Аравия в следующем году примет G20. Одним из ключевых фокусов в повестке станет доступ к энергии, а также устойчивая и чистая энергетика", - сказал глава министерства.

По его словам, это позволит внести вклад в достижение глобальных целей развития.