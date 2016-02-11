Глава Total: Американские компании закрыли 2/3 всех буровых вышек в США

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Американские компании закрыли 2/3 всех буровых вышек в США.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на форуме International Petroleum week глава Total Патрик Пуянне.

"С марта 2015 года мы наблюдаем спад добычи сланцевой нефти в США, она сокращается на 500 тыс. баррелей в сутки. Мы не знаем, какими темпами она будет падать, но знаем, что сейчас там не работает 2/3 всех буровых", - заявил он.

Переизбыток нефти на мировом рынке составляет 2%, сообщил глава Total.

"Рост добычи привел к тому, что излишняя добыча сегодня составляет 2%", - сказал он, напомнив, что в 80-90-ые годы излишек нефти на рынке составлял 7% при еще меньшем спросе.

Глава Total также отметил, что цену на нефть сейчас предсказать невозможно.

"Стабильной цены на нефть сейчас нет, сегодня может быть 40 (долларов за баррель - прим. ред.), завтра может быть 80 - поэтому мы не можем говорить о стабильной цене в 60 (долларов за баррель)", - считает Пуянне.