Глава "Роснефти": ОПЕК не возместит выпадающую добычу нефти

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Свободные мощности добычи нефти ОПЕК недостаточны для компенсации выпадающей добычи.

Как сообщает Report, об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

По его словам, выход Total из проектов в Иране, санкции США против Венесуэлы, нестабильность в Ливии, Сирии и других регионах препятствуют вводу новых проектов. Кроме того, свое влияние оказывают и финансовые ограничения на новые проекты отрасли.

"Сегодняшний уровень свободных мощностей - самый низкий за десятилетие. И есть прямая угроза, что ОПЕК не сможет возместить мощности добычи, выбывающие в основном по вине администрации США. Любое дополнительное внешнее негативное событие может привести к новому резкому росту цены нефти, который усилит риски для мировой экономики и завершит цикл экономического роста последнего десятилетия", - подчеркнул Сечин.

Как отметил Игорь Сечин, от этого проиграют все, а прежде всего Китай и Индия и беднейшие страны-потребители. Но, по мнению главы "Роснефти", расплачиваться в конечном итоге будет американский и европейский потребитель.