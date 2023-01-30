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Глава МИД Пакистана: Надеемся, что третьи страны не вмешаются в торговлю нефтью с РФ

Глава МИД Пакистана: Надеемся, что третьи страны не вмешаются в торговлю нефтью с РФ Глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари выразил надежду, что третьи страны не вмешаются в торговлю нефтью с Россией.
Энергетика
30 января 2023 г. 15:53
Глава МИД Пакистана: Надеемся, что третьи страны не вмешаются в торговлю нефтью с РФ

Глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари выразил надежду, что третьи страны не вмешаются в торговлю нефтью с Россией.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил в ходе пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы надеемся, что третьи страны не будут вмешиваться в отношения между Россией и Пакистаном. Мы делаем все необходимое для того, чтобы обеспечить наш народ всем необходимым", - сказал глава пакистанского МИД.

Он отметил, что Пакистан и Россия продолжают активные переговоры по сотрудничеству в сфере энергетики. Глава МИД добавил при этом, что его страна в настоящее время сталкивается с серьезным энергетическим кризисом.

Лавров, в свою очередь, заявил, что власти двух стран намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере в обозримом будущем. Однако желание двух стран наращивать партнерство не ограничивается только этой отраслью.

27 января министр нефти Пакистана Мусадик Малик сообщил о намерении властей исламской республики начать импорт российской нефти в апреле 2023 года.

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