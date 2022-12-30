О нас

Глава МЭА: Для рынка СПГ начнется тяжелый период в 2023 году

Глава МЭА: Для рынка СПГ начнется тяжелый период в 2023 году Рынок сжиженного природного газа (СПГ) ждет тяжелый период в 2023 году из-за усугубления энергокризиса.
Энергетика
30 декабря 2022 г. 16:40
Глава МЭА: Для рынка СПГ начнется тяжелый период в 2023 году

Рынок сжиженного природного газа (СПГ) ждет тяжелый период в 2023 году из-за усугубления энергокризиса.

Как передает Report, об этом пишет Milliyet со ссылкой на заявление главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола.

"СПГ-мощности стран-экспортеров СПГ находятся на рекордно низком уровне - 20 млрд кубометров. Количество нового СПГ, поступающего на рынок, очень ограничено, такого низкого прироста мощностей мы еще не видели", - отметил Бирол.

По его словам, Китай может перетянуть на свою сторону основную часть мощностей СПГ, так как страна является самым крупным покупателем этого топлива в мире.

Он добавил, что в 2023 году под ударом окажутся многие европейские страны и сама Украина. Если в этом году поставки газа из России в Европу упали до 60 млрд кубометров, то в следующем могут вообще упасть до нуля. В сложившихся обстоятельствах разрыв спроса и предложения в европейском регионе может составить 30 млрд кубометров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке IEA chief: LNG market to face tough times in 2023

Экслюзивные новости

В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
30 декабря 2022 г. 11:18
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
29 декабря 2022 г. 16:25
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
29 декабря 2022 г. 15:59
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
28 декабря 2022 г. 13:47
Репортаж из украинского города Бахмут
ФотоРепортаж из украинского города Бахмут
28 декабря 2022 г. 13:21
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
28 декабря 2022 г. 11:00
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
26 декабря 2022 г. 10:00
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
23 декабря 2022 г. 12:24
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
23 декабря 2022 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi