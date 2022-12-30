Глава МЭА: Для рынка СПГ начнется тяжелый период в 2023 году

Рынок сжиженного природного газа (СПГ) ждет тяжелый период в 2023 году из-за усугубления энергокризиса.

Рынок сжиженного природного газа (СПГ) ждет тяжелый период в 2023 году из-за усугубления энергокризиса.

Как передает Report, об этом пишет Milliyet со ссылкой на заявление главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола.

"СПГ-мощности стран-экспортеров СПГ находятся на рекордно низком уровне - 20 млрд кубометров. Количество нового СПГ, поступающего на рынок, очень ограничено, такого низкого прироста мощностей мы еще не видели", - отметил Бирол.

По его словам, Китай может перетянуть на свою сторону основную часть мощностей СПГ, так как страна является самым крупным покупателем этого топлива в мире.

Он добавил, что в 2023 году под ударом окажутся многие европейские страны и сама Украина. Если в этом году поставки газа из России в Европу упали до 60 млрд кубометров, то в следующем могут вообще упасть до нуля. В сложившихся обстоятельствах разрыв спроса и предложения в европейском регионе может составить 30 млрд кубометров.