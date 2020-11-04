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Глава конференции ОПЕК не исключил резкого падения цен на нефть

Глава конференции ОПЕК не исключил резкого падения цен на нефть На следующем заседании ОПЕК+, намеченном на 17 ноября, должны быть приняты решения, способные стимулировать рынок и не допустить падения цен ниже 40 долларов
Энергетика
4 ноября 2020 г. 10:28
Глава конференции ОПЕК не исключил резкого падения цен на нефть

Министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар заявил, что не исключает резкого падения цен на нефть из-за второй волны пандемии коронавируса нового типа в мире.

Как передает Report со ссылкой на Algeria Press Service, об этом он сказал, выступая на заседании комиссии по финансам и бюджету алжирского парламента.

"Ситуация на мировых нефтяных рынках остается очень рискованной. Не исключено дальнейшее резкое падение цен на нефть под влиянием второй волны пандемии коронавируса", - цитирует его информагентство.

"Несмотря на видимую стабильность цен на нефть в последние месяцы, достигнутую благодаря усилиям стран-производителей, входящих в группу ОПЕК+, производители не скрывают своих опасений по поводу второй сильной волны коронавируса, которая может привести к замедлению роста и, следовательно, к более значительному, чем ожидалось, снижению спроса на нефть", - добавил А.Аттар.

По его словам, "на следующем заседании межведомственного мониторингового комитета ОПЕК+, намеченном на 17 ноября, должны быть приняты решения, способные стимулировать рынок и не допустить падения цен ниже 40 долларов США за баррель".

Алжир - член ОПЕК и один из крупнейших экспортеров нефти в Африке и арабском мире.

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