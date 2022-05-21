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Германия и Италия разрешили компаниям платить за импорт газа в рублях

Германия и Италия разрешили компаниям платить за импорт газа в рублях Германия и Италия сообщили компаниям, что они могут открывать счета в рублях, чтобы продолжать покупать российский газ (СПГ) без нарушения санкций, введенных против России.
Энергетика
21 мая 2022 г. 15:22

Германия и Италия сообщили компаниям, что они могут открывать счета в рублях, чтобы продолжать покупать российский газ (СПГ) без нарушения санкций, введенных против России.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом стало известно после переговоров стран с Европейской комиссией (ЕК).

На данный момент Польша, Болгария и Финляндия уже отказались платить за газ через рублевые счета в Газпромбанке, а Россия в свою очередь прекратила поставки СПГ в эти страны.

Другие государства-члены, однако, не желают подталкивать компании к действиям, которые могут привести к потере жизненно важных поставок российского газа.

Официальный Брюссель дал два набора письменных указаний о том, как покупать российский газ без нарушения санкций, но юридическое обоснование остается туманным, поскольку официальные лица ЕС также посоветовали фирмам на встрече за закрытыми дверями не открывать рублевые счета в Газпромбанке.

Некоторые дипломаты в Брюсселе из стран-членов Евросоюза считают, что ЕК намеренно дало расплывчатое указание, чтобы позволить странам открывать рублевые счета и продолжать покупать российский газ.

"Складывается впечатление, что они оставляют двери для бизнеса открытыми", — сказал Reuters один дипломат, добавив, что существует риск подорвать единство ЕС против России, если компании в одних странах откроют счета в рублях, а в других — нет.

"Они хотят создать уровень творческой двусмысленности, — сказал второй дипломат, ссылаясь на совет Комиссии. - Цель творческой двусмысленности состоит в том, чтобы создать достаточно места для всех различных интерпретаций".

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