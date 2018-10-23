Генсек: Решение о вступлении в Форум стран-экспортеров газа стоит только за Азербайджаном

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Решение о вступлении в Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) стоит только за Азербайджаном. Об этом Report заявил генеральный секретарь ФСЭГ Юрий Сентюрин.

По его словам Азербайджан с 2016 года является страной наблюдателем, присматривается к деятельности организации, возможностям, преимуществам, которые получит страна, став полноправным членом организации.

"Из-за статуса наблюдателя, некоторые возможности, которые есть у полноправных членов, у Азербайджана нет. Но, решение о вступлении в организацию стоит только за Азербайджаном. С моей точки зрения, как генерального секретаря, то, конечно, если Азербайджан примет решение стать полноправным членом ФСЭГ, я бы безусловно это приветствовал", - сказал Сентюрин.

По его словам, условия вступления изложены в уставе и межправительственном соглашении, подписанном в декабре 2008 года, и если страна их разделяет, то имеет право подать заявку о вступлении.

"Главное чтобы страна была нетто-экспортером природного газа. А второй важный фактор - это поддержка принципов межправительственного соглашения о равных суверенных правах наших государств (членов Форума стран-экспортеров газа) на использование национальных природных ресурсов", - отметил генсек.

Отметим, что кроме Азербайджана у ФСЭГ еще 6 стран наблюдателей, это Ирак, Оман, Перу, Казахстан, Нидерланды и Норвегия.

В состав Форума входят 12 стран-экспортеров газа, такие как Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, Венесуэла и ОАЭ.

ФСЭГ был основан в 2001 году в Тегеране и учрежден юридически 23 декабря 2008 года в Москве, где министры энергетики стран-участниц приняли устав форума и подписали межправительственное соглашение. На долю стран-членов ФСЭГ приходятся 42 процента мировой добычи газа и 70 процентов его мировых запасов.