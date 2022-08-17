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Генсек ОПЕК: Организация не причастна к росту цен на газ и нефть

Генсек ОПЕК: Организация не причастна к росту цен на газ и нефть Страны ОПЕК не причастны к росту цен на газ и нефть, проблема заключается в недостатке инвестиций в нефтегазовой отрасли.
Энергетика
17 августа 2022 г. 14:11
Генсек ОПЕК: Организация не причастна к росту цен на газ и нефть

Страны ОПЕК не причастны к росту цен на газ и нефть, проблема заключается в недостатке инвестиций в нефтегазовой отрасли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК, представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс в интервью американскому телеканалу CNBC.

"ОПЕК не стоит за ростом цен. Есть ряд факторов, помимо ОПЕК, которые на самом деле привели к росту цен на газ и нефть. И на мой взгляд, все дело в нехватке инвестиций - хронической нехватке инвестиций", - сказал аль-Гайс.

Он добавил, что организация поддерживает отношения с Россией по вопросу управления нефтяным рынком. Стороны отделяют политику от совместной работы по управлению балансом на рынке. "Мы всегда на наших встречах стараемся отделять политику и политические аспекты от того, что мы делаем в сфере управления балансом на рынке. С точки зрения того, что мы делаем как ОПЕК+, я думаю, что методология ясна", - отметил аль-Гайс.

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