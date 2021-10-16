Гендиректор ПО "Азеригаз" объяснил причины роста цен на газ

"На заседании Тарифного совета было принято решение о тарифном регулировании оптовых и розничных цен на природный газ. Согласно принятому решению, тарифы для населения с годовым потреблением до 1 200 м3 повышены с 10 до 12 гяпиков, а с годовым потребление

"На заседании Тарифного совета было принято решение о тарифном регулировании оптовых и розничных цен на природный газ. Согласно принятому решению, тарифы для населения с годовым потреблением до 1 200 м3 повышены с 10 до 12 гяпиков, а с годовым потреблением в объеме 1 200-2 500 м3 и более 2 500 м3 не изменились и сохранились на уровне соответственно 20 и 25 гяпиков. Тарифы на газ по сферам промышленности и сельского хозяйства для категории не населения повышены с 20 до 22 гяпиков. Хочу сказать, что пересмотр тарифов действительно был неизбежен".

Как передает Report, об этом сказал генеральный директор Производственного объединения "Азеригаз" Руслан Алиев.

Он отметил, что это связано со многими объективными и субъективными причинами.

"Причины заключаются в росте цен на международном рынке. Если раньше мы покупали газ оптом по 110 манатов, то сейчас цена составляет 118 манатов. Также на международном рынке выросли цены на газовые приборы и оборудование", - добавил гендиректор ПО.