"Газпром" предложил повысить цены на газ для населения

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ "Газпром" считает необходимым установить на внутреннем рынке на одном уровне тарифы на газ для всех потребителей - и для предприятий, и для населения.

Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, соответствующие предложения содержатся в письме, которое компания направила в Минэнерго.

Письмо подписал заместитель главы "Газпрома" Валерий Голубев, а адресовано оно замминистра энергетики Кириллу Молодцову. В нем содержатся предложения изменить экономические условия для госкомпании с целью повышения ее доходов. В числе предлагаемых мер - выравнивание тарифов на газ между регионами, а также для бизнеса и населения.