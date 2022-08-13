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"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 41,4 млн кубометров

"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 41,4 млн кубометров "Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41,4 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".
Энергетика
13 августа 2022 г. 11:47
Газпром подает газ для Европы через Украину в объеме 41,4 млн кубометров

"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 41,4 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной.

Как сообщил журналистам представитель "Газпрома", компания осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,4 млн кубометров на 13 августа. "Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он.

Накануне объем прокачки составлял 41,4 млн кубометров.

Ранее со ссылкой на данные сайта "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что транзит газа через территорию Украины 13 августа может составить около 41,4 млн кубометров.

ОГТСУ 10 мая сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств - компания не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет, отметили в ОГТСУ.

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