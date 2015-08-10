​"Газпром" намерен сократить масштабы "Турецкого потока"

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Российский "Газпром" намерен пересмотреть конфигурацию газопроводной системы проекта "Турецкий поток".

Как сообщает Report, информацию об этом распространила газета "Коммерсант".

По информации, Москва с Анкарой не достигли соглашения в переговорах о скидках на газ, вследствие чего ОАО "Газпром" полностью заморозил инвестиции в "Южный коридор".

Аналитики считают, что это может стать концом проекта "Турецкий поток" и компания, направив все внимание на "Северный поток", рассмотрит вопрос о прокладке дополнительной нитки данной системы по дну Балтийского моря.

Напомним, что мощность "Турецкого потока" должна была составить 63 млрд. кубометров в год.