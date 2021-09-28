Газовый кризис в Европе вскоре станет глобальным

Перебой в электроснабжении в ноябре 2016 года погрузил лондонский Вест-Энд во тьму. Однако в этом году поставки энергии в Великобритании и в европейских странах могут оказаться еще более ненадежными.

Перебой в электроснабжении в ноябре 2016 года погрузил лондонский Вест-Энд во тьму. Однако в этом году поставки энергии в Великобритании и в европейских странах могут оказаться еще более ненадежными.

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

Сегодня многие государства больше чем когда-либо полагаются на природный газ для обогрева домов и генерации электроэнергии на фоне стремления отказаться от угля и расширить использование более чистых источников энергии. Но на фоне восстановления экономик после снижения числа случаев заражений COVID-19 газа не хватает для пополнения истощенных [во время жаркого лета] запасов до наступления холодов. Страны пытаются перекупить друг у друга грузы, поскольку такие экспортеры, как Россия, стремятся сохранить как можно больше запасов природного газа. Когда наступят холода, ситуация резко ухудшится.

Энергетический кризис в Европе предвещает проблемы и для остальной части планеты, поскольку из-за нехватки энергии на континенте правительства предупреждают о возможных отключениях электроэнергии и вынужденном закрытии заводов.

Запасы на европейских складах находятся на исторически самом низком уровне для этого времени года. Трубопроводные потоки из России и Норвегии ограничены. Это вызывает беспокойство, поскольку более спокойная погода привела к сокращению выработки электроэнергии ветряными турбинами, в то время как стареющие атомные электростанции Европы выводятся из эксплуатации, что влияет на рост спроса на газ. Неудивительно, что цены на ресурс в Европе за последний год выросли почти на 500% и сегодня близки к абсолютным рекордам.

Резкий скачок цен вынудил некоторых производителей удобрений в Европе сократить производство, и ожидается, что за ним последуют и другие, что грозит увеличением затрат для фермеров и потенциально усугубляет всемирную продовольственную инфляцию (углекислый газ — побочный продукт производства удобрений — активно используется в пищевой промышленности; по мнению экспертов, в ближайшее время цены на промышленный CO 2 вырастут на 400%).

Ожидается, что даже обычная для Северного полушария зима приведет к дальнейшему росту цен на природный газ во многих странах мира. В Китае промышленные пользователи, в том числе производители керамики, стекла и цемента, могут отреагировать повышением цен; домохозяйства в Бразилии столкнутся с дорогими счетами за электроэнергию. Страны, которые не могут позволить себе [покупку дорогостоящего топлива], такие как Пакистан или Бангладеш, могут просто остановить свои экономики.

Перспектива ускорения роста цен на энергоносители в сочетании с сокращением цепочек поставок и ценами на продукты питания на уровне 10-летних максимумов может заставить центральные банки усомниться в том, является ли скачок инфляции столь преходящим, как они надеялись.

"Если зима действительно будет холодной, то в некоторых регионах Европы будет недостаточно газа для отопления", - сказал старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности.

В Азии импортеры сжиженного природного газа (СПГ) платят рекордные цены для этого времени года, чтобы обеспечить поставки. Некоторые из энерготрейдеров начинают скупать более грязные виды топлива, такие как уголь и мазут, на случай, если они не получат СПГ в достаточном объеме. Это может подорвать усилия правительств по достижению амбициозных "зеленых целей".

Китай, крупнейший в мире покупатель природного газа, недостаточно быстро пополняет запасы, хотя импорт почти вдвое превышает уровень прошлогоднего показателя. Несколько китайских провинций уже нормируют электроэнергию для промышленности, чтобы выполнить поставленные президентом Си Цзиньпином задачи по энергоэффективности и сокращению загрязнения. Энергетический кризис может усугубить отключение, если власти перенаправят газ на свет и обогрев домов. Что еще хуже, страна также столкнулась с нехваткой угля.

Если китайские заводы столкнутся с повсеместным дефицитом электроэнергии, мировые цены на сталь и алюминий подскочат.

Коммунальные предприятия Японии и Южной Кореи в значительной степени защищены долгосрочными контрактами на СПГ, привязанными к нефти. Тем не менее, Korea Electric Power Co. 23 сентября заявила, что повысит цены на электроэнергию впервые почти за восемь лет. Внезапное похолодание может вынудить большее количество энергетических компаний выйти на спотовый рынок, чтобы закупить запасы газа в чрезвычайных ситуациях по рекордно высоким ценам, как это случилось прошлой зимой.

Стоимость поставок СПГ вызвала острую политическую дискуссию в Пакистане, где оппозиционные политики потребовали расследования закупок государственным импортером.

В Бразилии самый низкий приток в бассейн реки Парана почти за столетие привел к сокращению выработки гидроэлектроэнергии и заставил коммунальные предприятия в большей степени полагаться на газ. В июле страна увеличила импорт газа до рекордного уровня, при этом счета за электроэнергию растут.

Все готово для полномасштабной "газовой войны" между Азией, Европой, Ближним Востоком и Южной Америкой за поставки СПГ от таких экспортеров, как Катар, США, Тринидад и Тобаго.

Американские экспортеры готовы отгружать больше СПГ, чем когда-либо, поскольку к концу года будут запущены новые проекты. Несмотря на то, что цены на газ в США были заметно ниже, чем в Европе и Азии, они торгуются почти на самом высоком уровне с 2014 года. Запасы газа ниже своих 5-летних средних сезонных показателей, но в США буровики не хотят увеличивать добычу из опасений, что это снизит их прибыльность и отпугнет инвесторов, выступающих за зеленую энергетику.

Промышленные предприятия обратились к Министерству энергетики США с просьбой сократить потребление энергии и экспорт до тех пор, пока объемы хранения не вернутся к норме. Этот шаг может усугубить дефицит газа за рубежом.

Раньше обыватель обращал мало внимания на рыночную цену на природный газ. Это не похоже на нефть, где внезапное решение ОПЕК почти сразу же повлияет на то, сколько он платит на бензоколонке. Этой зимой мир, вероятно, узнает, насколько мировая экономика зависит от природного газа.

Отметим, что Китай покупает природный газ у "Газпрома" по 171 доллар США за тысячу кубометров, что является самой низкой ценой поставки. Туркменистан в июле 2021 года получала за свой газ от Китая по 238 долларов за тысячу кубометров, Казахстан — по 195 долларов, Узбекистан — по 193 доллара, Мьянма — по 362 доллара. При этом азиатский спотовый индекс Platts JKM (Japan Korea Marker — отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в июле вырос до 503 доллара за тысячу кубометров.

Этой зимой цена на природный газ может превысить 3 000 долларов США за тысячу кубометров, прогнозируют в Citigroup.