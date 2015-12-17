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    ​ФРС ожидает стабилизации цен на нефть, но не возврата к прежним высотам

    При этом глава Федрезерва полагает, что есть предел, ниже которого нефтяные цены вряд ли упадут

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система США ожидает стабилизации цен на нефть, но не возврата к прежним высотам.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, глава ФРС Джанет Йеллен подтвердила это на пресс-конференции по итогам заседания руководящего органа ФРС - Комитета по открытому рынку.

    "Думаю, есть предел, ниже которого нефтяные цены вряд ли упадут, - продолжала она. - Если посмотреть на рыночные ожидания, то рынки ожидают стабилизации цен и затем постепенного движения вверх. Я, конечно, признаю, что мы наблюдали целый ряд шоков, приведших к их снижению. И мы не ждем их возвращения к прежним высотам, а лишь стабилизации".

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