​ФРС ожидает стабилизации цен на нефть, но не возврата к прежним высотам

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система США ожидает стабилизации цен на нефть, но не возврата к прежним высотам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, глава ФРС Джанет Йеллен подтвердила это на пресс-конференции по итогам заседания руководящего органа ФРС - Комитета по открытому рынку.

"Думаю, есть предел, ниже которого нефтяные цены вряд ли упадут, - продолжала она. - Если посмотреть на рыночные ожидания, то рынки ожидают стабилизации цен и затем постепенного движения вверх. Я, конечно, признаю, что мы наблюдали целый ряд шоков, приведших к их снижению. И мы не ждем их возвращения к прежним высотам, а лишь стабилизации".