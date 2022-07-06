Франция планирует национализировать энергетическую компанию EDF

Франция планирует национализировать энергетическую компанию EDF.

Франция планирует национализировать энергетическую компанию EDF.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента).

"Я подтверждаю намерение государства контролировать 100% капитала EDF", - сказала Борн. "Мы должны обеспечить наш суверенитет в условиях последствий конфликта в Украине и огромных вызовов в будущем", - заявила она.

По ее словам, Франция будет делать ставку на развитие возобновляемых источников энергии. "Мы ускорим внедрение возобновляемых энергоресурсов. Мы будем инвестировать в ядерную энергетику, создавая новые реакторы и инновации для атомной энергии будущего", - сказала глава французского правительства.