Fitch повысило прогноз по рейтингу SOCAR

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) с «Негативного» на «Стабильный» и подтвердило РДЭ и приоритетный необеспеченный рейт

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) с «Негативного» на «Стабильный» и подтвердило РДЭ и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне «BB +». Рейтинг возвратности активов подтвержден на уровне «RR4».

Как передает Report со ссылкой на сообщение агентства, рейтинговые действия последовали за пересмотром прогноза по суверенному рейтингу Азербайджана (BB +/Стабильный).

"SOCAR полностью принадлежит государству, и ее рейтинг приравнивается к рейтингу Азербайджана в соответствии с критериями рейтинга компаний, связанных с государством (GRE). Это подкрепляется государственной поддержкой, предоставляемой компании в виде финансовых гарантий, денежных взносов и вливаний в акционерный капитал, а также социальными функциями SOCAR и ее важностью как государственного инструмента для развития нефтегазовых проектов".

Мы оцениваем автономный кредитный профиль (SCP) SOCAR на уровне «b +», при этом основным сдерживающим фактором является высокая долговая нагрузка.