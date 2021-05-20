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Fitch повысило прогноз по рейтингу SOCAR

Fitch повысило прогноз по рейтингу SOCAR Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) с «Негативного» на «Стабильный» и подтвердило РДЭ и приоритетный необеспеченный рейт
Энергетика
20 мая 2021 г. 10:35
Fitch повысило прогноз по рейтингу SOCAR

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) с «Негативного» на «Стабильный» и подтвердило РДЭ и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне «BB +». Рейтинг возвратности активов подтвержден на уровне «RR4».

Как передает Report со ссылкой на сообщение агентства, рейтинговые действия последовали за пересмотром прогноза по суверенному рейтингу Азербайджана (BB +/Стабильный).

"SOCAR полностью принадлежит государству, и ее рейтинг приравнивается к рейтингу Азербайджана в соответствии с критериями рейтинга компаний, связанных с государством (GRE). Это подкрепляется государственной поддержкой, предоставляемой компании в виде финансовых гарантий, денежных взносов и вливаний в акционерный капитал, а также социальными функциями SOCAR и ее важностью как государственного инструмента для развития нефтегазовых проектов".

Мы оцениваем автономный кредитный профиль (SCP) SOCAR на уровне «b +», при этом основным сдерживающим фактором является высокая долговая нагрузка.

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Версия на английском языке Fitch upgrades SOCAR rating outlook
Версия на азербайджанском языке "Fitch" SOCAR-ın proqnozunu yüksəltdi

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