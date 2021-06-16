Fitch повысило прогноз на среднюю цену нефти в 2021 и 2022 годах

Ожидается, что ралли цен, которое наблюдалось ранее в этом году, будет временным

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило свой прогноз стоимости нефти в 2021 году до 63 долларов США за баррель с 58 долларов США за баррель для марки Brent.

Как передает Report, прогнозная цена на WTI была увеличена до 60 долларов США за баррель с 55 долларов США за баррель.

Прогноз по цене нефти марки Brent в 2022 году также улучшен до 55 долларов США за баррель с 53 долларов США за баррель. Прогноз по стоимости WTI в том же периоде улучшен до 52 долларов США за баррель с 50 долларов США за баррель. В 2023-2024 гг., а также в долгосрочной перспективе нефть марки Brent, по мнению рейтингового агентства, будет стоить 53 доллара за баррель, а марки WTI — 50 долларов США за баррель.

«Fitch Ratings повысило свои прогнозы на нефть в 2021 и 2022 гг. …из-за более высоких цен с начала года до текущей даты дефицита на рынке, вызванного восстановлением спроса и ограниченного предложения из стран ОПЕК+», — указано в прогнозе рейтингового агентства.

Fitch отмечает, что в 2021 году наблюдается улучшение спроса, и он может продолжить расти во второй половине года, если вакцинация будет успешной, а карантинные ограничения будут сняты. В то же время ожидается, что ралли цен, которое наблюдалось ранее в этом году, будет временным.

Агентство считает, что производственная политика стран ОПЕК+ является ключевым фактором в управлении поставками сырья. Планируемое альянсом увеличение добычи поможет удовлетворить растущий спрос, однако будет недостаточным для восстановления баланса на рынке во второй половине 2021 года.

По результатам прошедшей 1 июня встречи альянс сохранил прежние параметры сделки, то есть несколько увеличит добычу в июле.

Отметим, что стоимость барреля августовской нефти Brent 16 июня к 10:53 (по бакинскому времени) составила 74,41 доллара США (+0,57%). Баррель июльской нефти WTI торговался по 72,49 долларов США (+0,52%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 73,99 и 72,12 долларов США соответственно.