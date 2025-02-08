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Fitch: Операционная прибыль SOCAR в 2025 году превысит 3,3 млрд долларов

Fitch: Операционная прибыль SOCAR в 2025 году превысит 3,3 млрд долларов Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что валовая выручка Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) в 2025 году составит 45,935 миллиарда долларов США.
Энергетика
8 февраля 2025 г. 10:15
Fitch: Операционная прибыль SOCAR в 2025 году превысит 3,3 млрд долларов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что валовая выручка Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2025 году составит 45,935 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Fitch, операционная прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации (EBITDA) SOCAR ожидается на уровне 3,317 млрд долларов.

"Благоприятные цены на нефть и газ укрепили финансовые показатели SOCAR", - отмечает Fitch.

По оценкам агентства, выручка компании по итогам 2024 года составила 50,61 млрд долларов США, а операционная EBITDA – 3,535 млрд долларов США.

Также ожидается, что рентабельность по EBITDA (отношение прибыли до вычетов к выручке) вырастет с 7% в 2024 году до 7,2% в 2025 году.

Отмечается, что SOCAR демонстрирует более высокую рентабельность по сравнению с конкурентами из Центральной Азии ["КазМунайГаз" и "Узбекнефтегаз"], что обусловлено значительными объемами трейдинговых операций.

Ключевыми добывающими месторождениями SOCAR являются "Азери-Чираг-Гюнешли", "Шахдениз", "Умид-Бабек" и "Абшерон". SOCAR управляет Бакинским нефтеперерабатывающим заводом имени Гейдара Алиева мощностью 120 000 баррелей в сутки и нефтеперерабатывающим заводом STAR в Турции мощностью около 230 000 баррелей в сутки.

Отметим, что в октябре 2023 года Fitch пересмотрело самостоятельный кредитный профиль (SCP) SOCAR до уровня 'bb-' с 'b+' в связи с улучшением его финансового профиля.

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Версия на английском языке Fitch: SOCAR's operating profit will exceed $3.3 billion in 2025
Версия на азербайджанском языке Fitch: Bu il SOCAR-ın əməliyyat mənfəəti 3,3 milyard dolları keçəcək

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