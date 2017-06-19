FGE: Прогнозы роста добычи в США не будут достигнуты при текущих ценах на нефть

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Прогнозы роста добычи в США не будут достигнуты при текущих ценах на нефть.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это утверждают эксперты международной консалтинговой группы исследования энергетических рынков Facts Global Energy (FGE). Если цены на нефть будут оставаться вблизи 45 долларов за баррель (WTI), то будет ощущаться существенный недочет в прогнозах увеличения предложения, как на текущий, так и на 2018 год.

Согласно прогнозам FGE, производство в США в 2017 году увеличится на 288 тыс. баррелей в день (+567 тыс. баррелей в день предыдущие ожидания). Производство в США в 2018 году увеличится на 417 тыс. баррелей в день (+388 тыс. баррелей в день предыдущие ожидания).

"Хотя многие утверждают, что рост производства в США неизбежен и обусловлен хеджированием будущих поставок, фактически наблюдаемый объем хеджирования продукции на 2018 год составляет порядка 15%. Этого недостаточно для сохранения текущих прогнозов роста добычи. Прогнозы по объему производства нефти, добываемых буровыми установками, отражали апрельские цены на уровне 53 доллара за баррель, а не то, что мы имеем сейчас - 45 долларов за баррель. При текущих ценах порядка 100 буровых установок могут быть отключены по причине отсутствия рентабельности", - такое мнение озвучивается в отчете FGE.