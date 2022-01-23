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Европейцам выделили более 21 млрд евро из-за роста цен на газ

Европейцам выделили более 21 млрд евро из-за роста цен на газ Объем мер, которые страны Евросоюза приняли для поддержки потребителей из-за резко повысившихся цен на энергоносители, оценивается более чем в 21 миллиард евро.
Энергетика
23 января 2022 г. 06:13
Европейцам выделили более 21 млрд евро из-за роста цен на газ

Объем мер, которые страны Евросоюза приняли для поддержки потребителей из-за резко повысившихся цен на энергоносители, оценивается более чем в 21 миллиард евро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Она напомнила, что за последние месяцы цены на газ в мире достигали исторических максимумов. Это повлияло, в частности, на тарифы на электричество в ЕС, из-за чего некоторым гражданам и компаниям стало трудно оплачивать соответствующие счета.

"Действия, предпринятые странами-членами для защиты потребителей, составили (в денежном выражении - ред.) более 21 миллиарда евро", - сказала еврокомиссар.

По ее словам, в эти меры не входит поддержка, связанная с налоговыми послаблениями. "Однако, всех предпринятых шагов недостаточно для полного разрешения сложившейся ситуации", - добавила Симсон.

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