Европейцам выделили более 21 млрд евро из-за роста цен на газ

Объем мер, которые страны Евросоюза приняли для поддержки потребителей из-за резко повысившихся цен на энергоносители, оценивается более чем в 21 миллиард евро.

Объем мер, которые страны Евросоюза приняли для поддержки потребителей из-за резко повысившихся цен на энергоносители, оценивается более чем в 21 миллиард евро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Она напомнила, что за последние месяцы цены на газ в мире достигали исторических максимумов. Это повлияло, в частности, на тарифы на электричество в ЕС, из-за чего некоторым гражданам и компаниям стало трудно оплачивать соответствующие счета.

"Действия, предпринятые странами-членами для защиты потребителей, составили (в денежном выражении - ред.) более 21 миллиарда евро", - сказала еврокомиссар.

По ее словам, в эти меры не входит поддержка, связанная с налоговыми послаблениями. "Однако, всех предпринятых шагов недостаточно для полного разрешения сложившейся ситуации", - добавила Симсон.