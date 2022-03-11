Еврокомиссар: ЕС изучает вопрос о полном отказе от поставок топлива из России

Евросоюз (ЕС) планирует полностью избавиться от поставок российского топлива.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил в эфире France Info.
"Мы работаем над тем, чтобы полностью избавиться от России как от поставщика топлива", — сказал он.
Еврокомиссия (ЕК) во вторник предложила разработать специальный план REPowerEU для ЕС, который может позволить снизить на две трети спрос на российский газ уже в нынешнем году. REPowerEU должен будет состоять из нескольких элементов. Среди них — диверсификация поставок газа за счет увеличения импорта СПГ и трубопроводного "голубого топлива" от нероссийских поставщиков, увеличение объемов производства и импорта биометана и возобновляемого водорода, повышение энергоэффективности, увеличение использования возобновляемых источников энергии.
Исполнительный вице-президент ЕК Франс Тиммерманс позже отметил, что заменить эти две трети Евросоюзу будет "чертовки тяжело, но возможно".