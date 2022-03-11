О нас
Аудио новости

Еврокомиссар: ЕС изучает вопрос о полном отказе от поставок топлива из России

Еврокомиссар: ЕС изучает вопрос о полном отказе от поставок топлива из России Евросоюз (ЕС) планирует полностью избавиться от поставок российского топлива.
Энергетика
11 марта 2022 г. 12:55
Еврокомиссар: ЕС изучает вопрос о полном отказе от поставок топлива из России

Евросоюз (ЕС) планирует полностью избавиться от поставок российского топлива.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил в эфире France Info.

"Мы работаем над тем, чтобы полностью избавиться от России как от поставщика топлива", — сказал он.

Еврокомиссия (ЕК) во вторник предложила разработать специальный план REPowerEU для ЕС, который может позволить снизить на две трети спрос на российский газ уже в нынешнем году. REPowerEU должен будет состоять из нескольких элементов. Среди них — диверсификация поставок газа за счет увеличения импорта СПГ и трубопроводного "голубого топлива" от нероссийских поставщиков, увеличение объемов производства и импорта биометана и возобновляемого водорода, повышение энергоэффективности, увеличение использования возобновляемых источников энергии.

Исполнительный вице-президент ЕК Франс Тиммерманс позже отметил, что заменить эти две трети Евросоюзу будет "чертовки тяжело, но возможно".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Komissar: "Avropa İttifaqı Rusiyadan yanacaq idxalını kəsmək niyyətindədir"

Другие новости из категории

Названо число абонентов, получающих в Азербайджане газ по низким тарифам
Названо число абонентов, получающих в Азербайджане газ по низким тарифам
11 марта 2022 г. 13:28
В феврале в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 502 обращения
В феврале в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 502 обращения
11 марта 2022 г. 13:24
Госагентство в феврале обеспечило подключение к энергосети 247 предпринимателей
Госагентство в феврале обеспечило подключение к энергосети 247 предпринимателей
11 марта 2022 г. 13:21
Уровень сбора оплаты за потребление газа в Азербайджане вырос на 23%
Уровень сбора оплаты за потребление газа в Азербайджане вырос на 23%
11 марта 2022 г. 13:19
В Азербайджане потери в газораспределительных сетях снизились на 3%
В Азербайджане потери в газораспределительных сетях снизились на 3%
11 марта 2022 г. 12:53
Фьючерсы на газ в Европе подешевели более чем на 5% в начале торгов пятницы
Фьючерсы на газ в Европе подешевели более чем на 5% в начале торгов пятницы
11 марта 2022 г. 11:44
Азербайджанская нефть упала в цене
Азербайджанская нефть упала в цене
11 марта 2022 г. 10:17
Нефтяные цены показали разнонаправленную динамику
Нефтяные цены показали разнонаправленную динамику
11 марта 2022 г. 09:28
Президенты Азербайджана и Турции обсудили возможности увеличения поставок газа в Европу
Президенты Азербайджана и Турции обсудили возможности увеличения поставок газа в Европу
10 марта 2022 г. 20:05
Shell спишет активы в России почти на 3,5 млрд долларов
Shell спишет активы в России почти на 3,5 млрд долларов
10 марта 2022 г. 17:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi