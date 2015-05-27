​Еще одно азербайджанское село газифицировано

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Прошло мероприятие по случаю газификации гахского села Шотавар.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

На мероприятии участвовали представители районной ИВ, Производственного объединения "Азеригаз" и представители общественности.

На основе одноступенчатой системы для газификации села с 250-ю абонентами с помощью металлических труб различного диаметра были проведены линии газа протяженностью 16164 метра, а также установлено 250 счетчиков и персональных регуляторов.