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    ​Еще одно азербайджанское село газифицировано

    По этому случаю прошло мероприятие

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Прошло мероприятие по случаю газификации гахского села Шотавар.

    Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

    На мероприятии участвовали представители районной ИВ, Производственного объединения "Азеригаз" и представители общественности.

    На основе одноступенчатой системы для газификации села с 250-ю абонентами с помощью металлических труб различного диаметра были проведены линии газа протяженностью 16164 метра, а также установлено 250 счетчиков и персональных регуляторов.  

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