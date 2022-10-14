Эрдоган: Турция обеспечит безопасность нового газового хаба

Анкара обеспечит безопасность проекта по созданию нового газового хаба в Турции.

Анкара обеспечит безопасность проекта по созданию нового газового хаба в Турции. Наиболее удобным местом хаба может стать регион Тракья на северо-западе страны.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Конечно, мы предпринимаем всевозможные шаги в области безопасности, обеспечиваем что требуется, продолжаем свою работу соответствующим образом", - заявил он.

Эрдоган отметил, что он и президент России Владимир Путин уже поручили делегациям в кратчайшие сроки начать работу по реализации инициативы. С турецкой стороны работы поручены Министерству энергетики и природных ресурсов.

"Компетентные ведомства найдут наиболее подходящее место для строительства распределительного центра", - уточнил он.

Отметим, что этот вопрос лидеры двух стран обсудили в Астане, где Путин рассказал Эрдогану об идее создания в Турции газового хаба для продажи топлива в третьи страны и определения цен.

В рамках "Российской энергетической недели", прошедшей в Санкт-Петербурге, Путин заявил, что РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в черноморский регион и Турцию.