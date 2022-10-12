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Эрдоган и Путин обсудят идею о газовом хабе на встрече в Астане

Эрдоган и Путин обсудят идею о газовом хабе на встрече в Астане Идея президента РФ Владимира Путина о возможности переместить транзит газа с "Северных потоков" в Черное море будет обсуждена на его встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане в четверг.
Энергетика
12 октября 2022 г. 17:11
Эрдоган и Путин обсудят идею о газовом хабе на встрече в Астане

Идея президента РФ Владимира Путина о возможности переместить транзит газа с "Северных потоков" в Черное море будет обсуждена на его встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане в четверг.

Как передает Report, об этом сообщил TRT Haber.

Путин на форуме "Российская энергетическая неделя" заявил о том, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию.

Комментируя предложение российского лидера, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что осуществить это технически возможно и должно быть обстоятельно изучено.

"Эта идея с большой долей вероятности войдет в повестку обсуждений на встрече лидеров в четверг", - передал телеканал.

Отметим, что природный газ из России экспортируется в Турцию по морским газопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток".

Сейчас РФ поставляет газ в ЕС только через Украину в объеме около 42 млн кубометров, а также по одной нитке "Турецкого потока" - около 45 млн кубометров в сутки.

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Версия на английском языке Erdogan, Putin to discuss redirection of Nord Stream gas supplies in Astana 
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan və Putin Astana görüşündə qaz qovşağı ideyasını müzakirə edəcəklər

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