Эр-Рияд ведет переговоры о продаже 1% госкомпании Saudi Aramco

Сделка оценивается в 19 млрд долларов США

Саудовская Аравия ведет переговоры о продаже 1% в государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco в связи с ожиданиями по восстановлению глобальной экономики после окончания пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

О переговорах наследный принц Мохаммед бин Салман сообщил саудовскому телеканалу.

«Я не хочу давать никаких обещаний по завершению сделки, но сейчас обсуждается приобретение 1% [акций Saudi Aramco] одной из ведущих энергетических компаний мира. Эта сделка может быть важной для укрепления продаж Saudi Aramco в стране, где находится эта компания», — сказал принц.

Сделка оценивается в 19 млрд долларов США. По словам бин Салмана, она может состояться в течение ближайших двух лет.

Напомним, что в первый день IPO, 11 декабря 2019 года, цена акций Saudi Aramco взлетела на 10% от объявленной — до 35,2 риала. И поскольку биржа Tadawul установила лимит колебаний в этом диапазоне, то на этой цене торговая сессия и закрылась. На следующий день стоимость акций Saudi Aramco подскочила сразу на 10% к закрытию предыдущей торговой сессии — до 38,7 риала (10,3 доллара США). Исходя из цены размещения, Saudi Aramco была оценена примерно в 1,7 трлн долларов США, став самой дорогой на тот момент компанией в мире (рыночная капитализация Apple составляла 1,2 трлн долларов США).

Как отмечала The Financial Times, чтобы повысить стоимость акций, государственные инвестфонды поощряли скупать акции Saudi Aramco.