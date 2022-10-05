Эр-Рияд и Москва готовы на встрече ОПЕК+ в Вене объявить о снижении нефтедобычи

Саудовская Аравия, Россия и другие крупные производители готовы объявить в среду на встрече ОПЕК+ в Вене о существенном сокращении добычи нефти.

Саудовская Аравия, Россия и другие крупные производители готовы объявить в среду на встрече ОПЕК+ в Вене о существенном сокращении добычи нефти.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.

При этом, как утверждает издание, Саудовская Аравия стремится поднять цены на нефть, чтобы "разозлить США".

Газета отмечает, что "уровень снижения [добычи] еще предстоит согласовать", однако Эр-Рияд настаивает на сокращении на 1-2 млн баррелей в сутки или даже больше. Не исключается, что эта мера может реализовываться сторонами "поэтапно, в течение нескольких месяцев".

The Financial Times приводит мнение одного из источников, согласно которому страны-участницы соглашения ОПЕК+ опасаются, что потолок цен, введение которого обсуждается в отношении российской нефти, может впоследствии стать "прецедентом для более широкого применения в отношении и других производителей".