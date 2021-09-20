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Equinor назначил нового руководителя представительства в Азербайджане

Equinor назначил нового руководителя представительства в Азербайджане Новым главой представительства норвежской энергетической компании Equinor в Азербайджане стал Стиг Отланд (Stig Aatland).
Энергетика
20 сентября 2021 г. 18:38
Equinor назначил нового руководителя представительства в Азербайджане

Новым главой представительства норвежской энергетической компании Equinor в Азербайджане стал Стиг Отланд (Stig Aatland).

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, Отланд приступит к исполнению своих обязанностей с сентября этого года в бакинском офисе Equinor. На этом посту Отланд заменит Фавада Гурейши, который руководит компанией в Азербайджане с 2017 года.

Стиг Отланд имеет более чем 15-летний опыт профессиональной работы в нефтегазовой отрасли. С 2006 года работал на различных руководящих должностях в компании Equinor (ранее Statoil).

До нового назначения Стиг занимал должности вице-президента по глобальной разведке и бурению, вице-президента по бурению и скважинам в проекте “Йохан Свердруп”, третьем по величине нефтяном месторождении на норвежском континентальном шельфе, вице-президента по мобильным буровым установкам в Ставангере и руководителя по операциям всех мобильных буровых установок Equinor на норвежском континентальном шельфе. В настоящее время он также занимает должность вице-президента по международной разведке и добыче.

Компания Equinor (до 2018 года Statoil) действует в Азербайджане с 1992 года. Компания владеет 7,27% в проекте разработки месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия и 8,71% в проекте Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

30 мая 2018 года SOCAR и Equinor подписали "Рисковый сервисный контракт на разработку месторождения "Карабах" в азербайджанском секторе Каспия" и "Соглашение о долевом разделе продукции (PSA) по разработке месторождений "Дан Улдузу-Ашрафи-Айпара" в азербайджанском секторе Каспия.

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Версия на английском языке Equinor appoints new Country Manager for Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке “Equinor” şirkəti Azərbaycandakı nümayəndəliyinə yeni rəhbər təyin edib

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