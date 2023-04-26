Эльчин Ибадов: Все доходы Petkim реинвестированы в Турцию

С 2008 года, когда начал работу нефтехимический комплекс Petkim (дочерняя компания SOCAR Turkey - крупнейшего иностранного инвестора Турции), Азербайджану не выплачивались дивиденды.

С 2008 года, когда начал работу нефтехимический комплекс Petkim (дочерняя компания SOCAR Turkey - крупнейшего иностранного инвестора Турции), Азербайджану не выплачивались дивиденды.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор SOCAR Turkey Эльчин Ибадов.

По его словам, все доходы Petkim реинвестированы в Турцию.

Э.Ибадов отметил, что Petkim является единственным интегрированным производителем нефтехимической продукции в Турции. По его словам, нефтехимический комплекс в настоящее время удовлетворяет 12% потребности в нефтехимической продукции: "Раньше показатель был выше, однако по мере расширения рынка и спроса, увеличения объема производства нефтехимической продукции наша рыночная доля составила 12%".

Основанный в 1965 году Petkim Petrokimya Holding является ведущим нефтехимическим комплексом Турции. Комплекс производит этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другие продукты нефтехимии, которые используются в производстве пластмассовой массы, текстильных изделий, а также других потребительских и промышленных товаров. Акции Petkim котируются на Стамбульской фондовой бирже. SOCAR Turkey Enerji контролирует 51% акций Petkim.