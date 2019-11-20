Экспорт газа с месторождения "Шах Дениз" увеличился более чем на четверть

В январе-октябре 2019 года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 22 004,9 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 17,9% больше по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.

На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод) пришлось 38,1% всего объема газа, прокачанного по магистральным газопроводам.

За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 8 376,9 млн кубометров газа, что на 26% больше аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что посредством Южно-Кавказского газопровода в Грузию и Турцию транспортируется азербайджанский газ, добываемый с месторождения "Шах Дениз".