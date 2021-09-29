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Эксперт призвал не ждать значительного скачка цен на нефть

Эксперт призвал не ждать значительного скачка цен на нефть Цены на нефть вряд ли значительно вырастут, так как при росте спроса основные нефтедобывающие страны смогут резко увеличить предложение.
Энергетика
29 сентября 2021 г. 00:55
Эксперт призвал не ждать значительного скачка цен на нефть

Цены на нефть вряд ли значительно вырастут, так как при росте спроса основные нефтедобывающие страны смогут резко увеличить предложение.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.

Мировые цены на нефть демонстрируют устойчивый рост с конца августа текущего года. Стоимость ноябрьского фьючерса нефти марки Brent на торгах во вторник впервые с 2018 года превысила 80 долларов США за баррель.

"Цены на нефть растут с учетом постепенного увеличения добычи в рамках соглашения ОПЕК+. При этом возможности для более резкого увеличения предложения нефти у основных нефтедобывающих стран есть, в связи с чем значительного скачка цен ожидать не следует: он будет в короткие сроки нивелирован увеличенным предложением или даже заявлением должностных лиц стран о таком повышении", — отметил эксперт.

Колобанов пояснил, что глобальный рынок нефти достаточно высококонкурентен и снижать свою долю рынка основные игроки не намерены, особенно если цены остаются на приемлемом уровне.

Рост цен на ноябрьские фьючерсы, по словам эксперта, связан с несколькими факторами. Среди них ураган в Мексиканском заливе и ослабление в мире изоляционных мер, что повышает глобальную экономическую активность.

Увеличение стоимости нефтяных фьючерсов также могло быть спровоцировано возможным арбитражем — видом сделок по активам одного базиса на разных биржах — с ростом цен на СПГ в Азии. Эксперт пояснил, что при выработке электроэнергии использование нефтяного топлива становится экономически более выгодным, чем сжигание газа.

Колобанов добавил, что на цены на нефть могли повлиять и спекуляции на рынке: нефтяные фьючерсы — один из инструментов спекулянтов, которые ориентируются не на реальный спрос на товар, а на ожидания изменения его цены, что кратно искажает баланс спроса-предложения и усиливает ценовые тенденции.

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