О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эксперт: Азербайджан не может оставаться в стороне от вызовов, связанных с "зеленой энергией"

Эксперт: Азербайджан не может оставаться в стороне от вызовов, связанных с "зеленой энергией" Во многих странах политика "зеленой энергии" продвинулась далеко вперед. В этом направлении достигнуты значительные результаты, поставлены цели на предстоящий период, то есть на 2030-2040 годы.
Энергетика
25 июня 2021 г. 17:49
Эксперт: Азербайджан не может оставаться в стороне от вызовов, связанных с зеленой энергией

Во многих странах политика "зеленой энергии" продвинулась далеко вперед. В этом направлении достигнуты значительные результаты, поставлены цели на предстоящий период, то есть на 2030-2040 годы.

Об этом Report заявил экономический эксперт Рашад Гасанов, комментируя экономические результаты, которые может породить использование Азербайджаном альтернативной энергии.

По его словам, в Азербайджане несколько иная ситуация: "Это присуще не только Азербайджану. Большинство стран, богатых углеводородными ресурсами, имеют относительно вялый и довольно холодный подход к этому процессу, что, впрочем, естественно".

Эксперт коснулся причин различного подхода к использованию альтернативной энергии в нашей стране:

"С одной стороны, в большинстве случаев традиционная энергия может продаваться на внутренних рынках по относительно более низкой цене. Так, например, значительная часть спроса на электроэнергию в Азербайджане сегодня покрывается за счет энергии, производимой из газа, покупаемого по субсидированным тарифам. В связи с этим “зеленая энергия” на рынке обходится довольно дорого. Новые технологии требуют крупных инвестиций, что порождает необходимость продажи этой энергии на рынке по более высокой цене по сравнению с рыночной. В этих условиях в странах с углеводородными ресурсами, таких, как Азербайджан, склонность к использованию “зеленой энергии” обычно находится на низком уровне".

Однако, по словам эксперта, несмотря на это, Азербайджан не может оставаться в стороне от глобальных вызовов: “Азербайджан не может оставаться в стороне от этого вызова. В частности, необходимо учитывать обязательства Азербайджана в рамках конвенций, касающихся атмосферных выбросов и загрязнения природы.

Р.Гасанов подчеркнул важность инвестиций крупных нефтяных компаний в альтернативную энергетику: "Некоторые крупные нефтяные компании уже инвестируют в “зеленую энергию”. Отношения Азербайджана с этими компаниями прошли долгий исторический путь развития. Очень важным аспектом является наличие доли Азербайджана в планах дальнейшего развития этих компаний или включение Азербайджана в стратегии развития этих компаний. С целью обеспечения притока инвестиций в нашу страну мы должны создать условия для развития “зеленой энергии” в Азербайджане и расширения производственных возможностей. Положительных сторон в этом более чем достаточно. Здесь речь идет о чистой и возобновляемой энергии, меньшем ущербе экологии и меньшей эксплуатации природных ресурсов".

Эксперт также коснулся негативных последствий использования альтернативной энергии:

"Переход на использование альтернативных источников энергии может привести к некоторому снижению спроса на нефть и газ. Правда, в настоящее время спрос на газ продолжает расти в положительной динамике. Однако спрос на нефть довольно быстро упадет. Потому что, в частности, после 2035 года произойдет значительное увеличение доли “зеленой энергии” в мировом энергопотреблении. Это в определенной степени приведет к падению цен из-за снижения спроса на нефть и, следовательно, к снижению доходов, получаемых Азербайджаном из этих источников”.

По мнению эксперта, Азербайджан оказался перед дилеммой: “С одной стороны, здоровая, экологически чистая жизнь, а с другой - снижение доходов. Снижение доходов начнется после определенного периода. Пройдет 10-15 лет прежде, чем мы ощутим серьезные последствия этого. Азербайджан может в какой-то мере сбалансировать потенциальные риски, могущие возникнуть в будущем".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Azərbaycan “yaşıl enerji” ilə bağlı çağırışlardan geri qala bilməz”

Самое важное

Когда иссякнут запасы углеводородов?  
Когда иссякнут запасы углеводородов?  
25 июня 2021 г. 18:29
В Азербайджане повышены оклады проходящих службу на освобожденных территориях военнослужащих
В Азербайджане повышены оклады проходящих службу на освобожденных территориях военнослужащих
25 июня 2021 г. 18:07
Раненый во время Отечественной войны военнослужащий стал шехидом
ФотоРаненый во время Отечественной войны военнослужащий стал шехидом
25 июня 2021 г. 10:01
Президент Кыргызстана назначил нового посла в Азербайджан
Президент Кыргызстана назначил нового посла в Азербайджан
24 июня 2021 г. 23:18
Армянские ВС подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района
Армянские ВС подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района
24 июня 2021 г. 18:20
Группа военнослужащих награждена медалью За освобождение Агдама
Группа военнослужащих награждена медалью "За освобождение Агдама"
24 июня 2021 г. 16:21
МВД: Свадебную церемонию можно проводить на открытом воздухе и в палатке
МВД: Свадебную церемонию можно проводить на открытом воздухе и в палатке
24 июня 2021 г. 15:59
Президент Ильхам Алиев наградил сотрудника Report
Президент Ильхам Алиев наградил сотрудника Report
24 июня 2021 г. 13:51
Президент наградил группу военнослужащих медалью За освобождение Губадлы
Президент наградил группу военнослужащих медалью "За освобождение Губадлы"
24 июня 2021 г. 13:19
Группа военнослужащих награждена медалью За освобождение Физули
Группа военнослужащих награждена медалью "За освобождение Физули"
24 июня 2021 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi