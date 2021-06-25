Эксперт: Азербайджан не может оставаться в стороне от вызовов, связанных с "зеленой энергией"

Во многих странах политика "зеленой энергии" продвинулась далеко вперед. В этом направлении достигнуты значительные результаты, поставлены цели на предстоящий период, то есть на 2030-2040 годы.

Во многих странах политика "зеленой энергии" продвинулась далеко вперед. В этом направлении достигнуты значительные результаты, поставлены цели на предстоящий период, то есть на 2030-2040 годы.

Об этом Report заявил экономический эксперт Рашад Гасанов, комментируя экономические результаты, которые может породить использование Азербайджаном альтернативной энергии.

По его словам, в Азербайджане несколько иная ситуация: "Это присуще не только Азербайджану. Большинство стран, богатых углеводородными ресурсами, имеют относительно вялый и довольно холодный подход к этому процессу, что, впрочем, естественно".

Эксперт коснулся причин различного подхода к использованию альтернативной энергии в нашей стране:

"С одной стороны, в большинстве случаев традиционная энергия может продаваться на внутренних рынках по относительно более низкой цене. Так, например, значительная часть спроса на электроэнергию в Азербайджане сегодня покрывается за счет энергии, производимой из газа, покупаемого по субсидированным тарифам. В связи с этим “зеленая энергия” на рынке обходится довольно дорого. Новые технологии требуют крупных инвестиций, что порождает необходимость продажи этой энергии на рынке по более высокой цене по сравнению с рыночной. В этих условиях в странах с углеводородными ресурсами, таких, как Азербайджан, склонность к использованию “зеленой энергии” обычно находится на низком уровне".

Однако, по словам эксперта, несмотря на это, Азербайджан не может оставаться в стороне от глобальных вызовов: “Азербайджан не может оставаться в стороне от этого вызова. В частности, необходимо учитывать обязательства Азербайджана в рамках конвенций, касающихся атмосферных выбросов и загрязнения природы.

Р.Гасанов подчеркнул важность инвестиций крупных нефтяных компаний в альтернативную энергетику: "Некоторые крупные нефтяные компании уже инвестируют в “зеленую энергию”. Отношения Азербайджана с этими компаниями прошли долгий исторический путь развития. Очень важным аспектом является наличие доли Азербайджана в планах дальнейшего развития этих компаний или включение Азербайджана в стратегии развития этих компаний. С целью обеспечения притока инвестиций в нашу страну мы должны создать условия для развития “зеленой энергии” в Азербайджане и расширения производственных возможностей. Положительных сторон в этом более чем достаточно. Здесь речь идет о чистой и возобновляемой энергии, меньшем ущербе экологии и меньшей эксплуатации природных ресурсов".

Эксперт также коснулся негативных последствий использования альтернативной энергии:

"Переход на использование альтернативных источников энергии может привести к некоторому снижению спроса на нефть и газ. Правда, в настоящее время спрос на газ продолжает расти в положительной динамике. Однако спрос на нефть довольно быстро упадет. Потому что, в частности, после 2035 года произойдет значительное увеличение доли “зеленой энергии” в мировом энергопотреблении. Это в определенной степени приведет к падению цен из-за снижения спроса на нефть и, следовательно, к снижению доходов, получаемых Азербайджаном из этих источников”.

По мнению эксперта, Азербайджан оказался перед дилеммой: “С одной стороны, здоровая, экологически чистая жизнь, а с другой - снижение доходов. Снижение доходов начнется после определенного периода. Пройдет 10-15 лет прежде, чем мы ощутим серьезные последствия этого. Азербайджан может в какой-то мере сбалансировать потенциальные риски, могущие возникнуть в будущем".