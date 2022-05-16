ЕК может профинансировать нефтепроводы в Венгрии для поддержки эмбарго

Европейский союз надеется в ближайшие дни достигнуть консенсуса с Венгрией по вопросу эмбарго, чтобы одобрить шестой пакет санкций против России. Так, Еврокомиссия ведет переговоры с правительством Виктора Орбана об инвестиционной программе ЕС, которая по

Европейский союз надеется в ближайшие дни достигнуть консенсуса с Венгрией по вопросу эмбарго, чтобы одобрить шестой пакет санкций против России. Так, Еврокомиссия ведет переговоры с правительством Виктора Орбана об инвестиционной программе ЕС, которая поможет ослабить зависимость страны от российской нефти.

Как передает Report, об этом сообщила на издание El Pais.

План будет сопровождаться переходным периодом для прекращения импорта российской нефти в некоторые страны-партнеры ЕС. В этот период предполагается использовать для строительства новой инфраструктуры. Те же источники уверены, что вероятное соглашение между Брюсселем и Будапештом позволит утвердить санкции на этой или, самое позднее, на следующей неделе.

Главы МИД ЕС, встречающиеся в понедельник в Брюсселе, обсудят вето Венгрии, хотя, по словам дипломатических источников, шансов на его преодоление нет.

Однако Брюссель уверен, что поддержка Орбаном санкций будет обеспечена в краткосрочной перспективе благодаря многомиллионным обязательствам по европейским инвестициям в энергетическую безопасность Венгрии.

Источники в ЕС надеются, что сделка последует за одобрением в среду обновленного плана ЕС, получившего название REPowerEU, по быстрому снижению зависимости от углеводородов.

В проекте документа, предлагается частично перенаправить многочисленные статьи бюджета ЕС, включая фонды сплочения и общей сельскохозяйственной политики, на проекты по возобновляемой энергии, энергоэффективности и распределительной инфраструктуре.