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EIA снизила прогноз по добыче нефти в Азербайджане

EIA снизила прогноз по добыче нефти в Азербайджане В четвертом квартале 2020 года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составит 690 тыс. баррелей
Энергетика
11 ноября 2020 г. 12:59
EIA снизила прогноз по добыче нефти в Азербайджане

Администрация энергетической информации правительства США (EIA) изменила прогноз по среднесуточной добыче нефти в Азербайджане в четвертом квартале этого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Term Energy Outlook-November 2020.

По обновленному прогнозу EIA, в четвертом квартале 2020 года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составит 690 тыс. баррелей. Это на 10 тысяч баррелей меньше предыдущего прогноза и на 20 тыс. баррелей или на 3% больше по сравнению с показателями третьего квартала этого года.

По сравнению с первым кварталом 2020 года прогноз по среднесуточной добыче нефти в Азербайджане ниже на 80 тыс. баррелей или на 10,4%. По сравнению с показателями четвертого квартала 2019 года показатель сократился на 90 тыс. баррелей или 9,2%.

Отметим, что в 2020 году среднесуточная добыча нефти в Азербайджане прогнозируется в объеме 710 тыс. баррелей.

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Версия на английском языке EIA reduces forecast for oil production in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке EİA Azərbaycanda neft hasilatı üzrə proqnozunu azaldıb

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