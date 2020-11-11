EIA снизила прогноз по добыче нефти в Азербайджане

В четвертом квартале 2020 года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составит 690 тыс. баррелей

Администрация энергетической информации правительства США (EIA) изменила прогноз по среднесуточной добыче нефти в Азербайджане в четвертом квартале этого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Short-Term Energy Outlook-November 2020.

По обновленному прогнозу EIA, в четвертом квартале 2020 года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составит 690 тыс. баррелей. Это на 10 тысяч баррелей меньше предыдущего прогноза и на 20 тыс. баррелей или на 3% больше по сравнению с показателями третьего квартала этого года.

По сравнению с первым кварталом 2020 года прогноз по среднесуточной добыче нефти в Азербайджане ниже на 80 тыс. баррелей или на 10,4%. По сравнению с показателями четвертого квартала 2019 года показатель сократился на 90 тыс. баррелей или 9,2%.

Отметим, что в 2020 году среднесуточная добыча нефти в Азербайджане прогнозируется в объеме 710 тыс. баррелей.