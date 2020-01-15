EIA прогнозирует удорожание нефти

Средняя цена на Brent, по прогнозам Управления энергетической информации США (EIA), составит 65 долларов за баррель в 2020 году и 68 долларов за баррель в 2021 году.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет EIA, это выше, чем в 2019 году (64 доллара за баррель).

Стоимость WTI прогнозируется на что 5,50 долларов/баррель ниже, чем Brent.

В 2020 году средняя цена данной марки нефти вырастет на 2 доллара по сравнению с 2019 годом и достигнет 59 долларов за баррель, а к 2021 году - 62 доллара за баррель.