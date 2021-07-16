О нас
Report Georgia
Аудио новости

EIA повысило прогноз цены на нефть на 2021 год

EIA повысило прогноз цены на нефть на 2021 год Во второй половине 2021 года цена на нефть марки Brent составит в среднем 72 доллара США за баррель, в 2022 году — 67 долларов США за баррель.
Энергетика
16 июля 2021 г. 19:38
EIA повысило прогноз цены на нефть на 2021 год

В июльском краткосрочном прогнозе развития энергетики (STEO) Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) ожидается, что во второй половине 2021 года цена на нефть марки Brent составит в среднем 72 доллара США за баррель, в 2022 году — 67 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на hellenicshippingnews, цена на нефть марки Brent в III квартале 2021 года составит в среднем 73 доллара США за баррель, а в IV квартале упадет до среднего уровня 71 доллар США за баррель. Также в июльском прогнозе ожидается, что цена на нефть марки Brent упадет в среднем с 69 долларов США за баррель в 2021 году (в июньском прогнозе было 65 долларов США за баррель) до 67 долларов США за баррель в 2022 году (против 60 долларов США за баррель в предыдущем прогнозе).

Ожидается, что цены на нефть марки WTI пойдут по тому же пути. В июльском STEO стоимость WTI в среднем составила 71 доллар США за баррель в III квартале 2021 года, что на 6 долларов США выше, чем в июньском STEO. Цена на нефть WTI в IV квартале 2021 года составит 68 долларов США за баррель (+7 долларов США к июню).

Умеренное понижательное давление на цены на нефть возникнет, начиная со второго полугодия 2021 года, когда прогнозируемая мировая добыча нефти вырастет, что приведет к замедлению сокращения запасов.

В июльском STEO прогнозируется объем мировых запасов (разница между потреблением и производством) на уровне 210 тыс. баррелей в сутки во втором полугодии 2021 года, что значительно выше среднего показателя добычи запасов в 20 тыс. баррелей в сутки в прогнозе прошлого месяца, но значительно меньше среднего притока в 1,7 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2021 года.

Предполагаемое увеличение запасов сырья в 2022 году составит в среднем 460 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 510 тыс. баррелей в сутки в июньском прогнозе.

Отметим, что сегодня днем цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,01%, до 73,48 доллара США за баррель, августовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,14%, до 71,75 доллара США за баррель.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
Посол Индии: Азербайджан является важным партнером в проекте “Север-Юг” - ИНТЕРВЬЮ
16 июля 2021 г. 12:00
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2021 г. 18:05
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
В этом году 154 детям дали имя Полад, 33 – Худаяр
15 июля 2021 г. 12:33
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
14 июля 2021 г. 12:30
TƏBIB о дельта-штамме коронавируса
TƏBIB о "дельта"-штамме коронавируса
14 июля 2021 г. 12:28
Во сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
ФотоВо сколько обойдется проведение свадьбы в Баку?
13 июля 2021 г. 13:23
Будут ли применены паспорта COVID-19 в сфере образования?
Будут ли применены паспорта COVID-19 в сфере образования?
12 июля 2021 г. 16:12
Разрушенные армянами в Товузе дома построены заново - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоРазрушенные армянами в Товузе дома построены заново - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
10 июля 2021 г. 15:09
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
10 июля 2021 г. 11:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi