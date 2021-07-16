EIA повысило прогноз цены на нефть на 2021 год

Во второй половине 2021 года цена на нефть марки Brent составит в среднем 72 доллара США за баррель, в 2022 году — 67 долларов США за баррель.

В июльском краткосрочном прогнозе развития энергетики (STEO) Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) ожидается, что во второй половине 2021 года цена на нефть марки Brent составит в среднем 72 доллара США за баррель, в 2022 году — 67 долларов США за баррель.

Как передает Report со ссылкой на hellenicshippingnews, цена на нефть марки Brent в III квартале 2021 года составит в среднем 73 доллара США за баррель, а в IV квартале упадет до среднего уровня 71 доллар США за баррель. Также в июльском прогнозе ожидается, что цена на нефть марки Brent упадет в среднем с 69 долларов США за баррель в 2021 году (в июньском прогнозе было 65 долларов США за баррель) до 67 долларов США за баррель в 2022 году (против 60 долларов США за баррель в предыдущем прогнозе).

Ожидается, что цены на нефть марки WTI пойдут по тому же пути. В июльском STEO стоимость WTI в среднем составила 71 доллар США за баррель в III квартале 2021 года, что на 6 долларов США выше, чем в июньском STEO. Цена на нефть WTI в IV квартале 2021 года составит 68 долларов США за баррель (+7 долларов США к июню).

Умеренное понижательное давление на цены на нефть возникнет, начиная со второго полугодия 2021 года, когда прогнозируемая мировая добыча нефти вырастет, что приведет к замедлению сокращения запасов.

В июльском STEO прогнозируется объем мировых запасов (разница между потреблением и производством) на уровне 210 тыс. баррелей в сутки во втором полугодии 2021 года, что значительно выше среднего показателя добычи запасов в 20 тыс. баррелей в сутки в прогнозе прошлого месяца, но значительно меньше среднего притока в 1,7 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2021 года.

Предполагаемое увеличение запасов сырья в 2022 году составит в среднем 460 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 510 тыс. баррелей в сутки в июньском прогнозе.

Отметим, что сегодня днем цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,01%, до 73,48 доллара США за баррель, августовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,14%, до 71,75 доллара США за баррель.