Египет подписал соглашение с Chevron о развитии газовой инфраструктуры

Египетский газовый холдинг EGAS подписал в понедельник меморандум о взаимопонимании с американской Chevron о развитии газовой инфраструктуры.

Египетский газовый холдинг EGAS подписал в понедельник меморандум о взаимопонимании с американской Chevron о развитии газовой инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило Министерство нефти Египта.

Соглашение касается сотрудничества в сфере транспортировки, импорта и сжижения газа и последующего экспорта, оно нацелено на развитие инфраструктуры, необходимой для транспортировки газа из Восточного Средиземноморья в Египет.

Стороны создадут переговорный комитет для обсуждения конкретных проектов в данной сфере.

"В соответствии с соглашением компании оценят потенциальные шансы транспортировки газа из Восточного Средиземноморья в Египет для увеличения его себестоимости благодаря сжижению и последующему экспорту и повторной продаже", — сказано в сообщении компании.

Они также проведут исследования в сфере производства сжиженного природного газа со сниженным содержанием углерода.