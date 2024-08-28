ЕБРР выделит $65 млн на строительство в Узбекистане первого завода по производству водорода

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделяет 65 млн долларов на финансирования пилотного проекта по производству возобновляемого водорода в Узбекистане.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделяет 65 млн долларов на финансирования пилотного проекта по производству возобновляемого водорода в Узбекистане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ.

Проект будет включать электролизную установку мощностью 20 МВт и ветровую электростанцию мощностью 52 МВт и станет вторым в Центральной Азии, финансируемым ЕБРР для производства возобновляемого водорода, после аналогичного проекта в Египте в 2022 году.

"Новый завод в Узбекистане поможет заменить серый водород, производимый из природного газа, на возобновляемый водород, что является важным шагом для декарбонизации сектора производства удобрений. Ожидается, что завод будет производить до 3 тыс. тонн возобновляемого водорода в год и сократит годовые выбросы CO2 примерно на 22 тыс. тонн", - говорится в информации.

Отмечается, что ЕБРР предоставляет финансовый пакет в размере 65 миллионов долларов США (58 миллионов евро) компании ACWA Power UKS Green H2, специально созданной для разработки, проектирования, строительства и эксплуатации этого объекта.

ЕБРР также планирует предоставить промежуточный кредит на акционерный капитал в размере до 5,5 млн долларов США (4,9 млн евро).

Компания ACWA Power UKS Green H2 принадлежит ACWA Power и Uzkimyosanoat (UKS).

Узбекистан четыре года подряд является крупнейшим получателем финансирования ЕБРР в Центральной Азии. На сегодняшний день банк инвестировал около 5 млрд евро в 164 проекта в стране, значительная часть которых направлена на поддержку частного предпринимательства.