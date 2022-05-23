EBRD помогает Азербайджану с подготовкой водородной стратегии

Эксперты Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) вместе с представителями министерств энергетики и экономики Азербайджана разрабатывают Водородную стратегию страны, которая может быть презентована в начале следующего года.
Об этом Report
сообщил замминистра энергетики Эльнур Солтанов.
Водород является экологически чистым топливом, на его производства и использование нацелены, в первую очередь, страны, лишенные нефти, газа, угля (невозобновляемых источников энергии), а также государства, в том числе и Азербайджан, обеспокоенные глобальным потеплением и его необратимыми для человечества последствиями.
Азербайджан участвует в международном "Парижском соглашении о климате" (сокращение выбросов парниковых газов) и старается следовать "зеленой повестке".
Суммарные выбросы двуокиси углерода в 2020 году в Азербайджане были эквивалентны 34 млн т (более 60% от общих выбросов парниковых газов в стране), метан – на втором месте (около 31-32% от общих выбросов парниковых газов в стране, причем почти 85% - в нефтегазовом секторе).
Страна обязалась многократно сократить выбросы СО2, в частности, и через реализацию Водородной стратегии.
Эльнур Солтанов отметил, что в Азербайджане речь идет о трех видах водорода — "сером", "голубом" и "зеленом", но именно «зеленому» будет уделено основное внимание в стратегии, так как он является наиболее экологически чистым, хоть и наиболее дорогостоящим видом топлива.
Напомним, что многие объекты "Азерэнержи" используют для выработки электричества природный газ, поставляемых SOCAR, и при конверсии метана в производственном процессе образуются некоторые объемы "серого" водорода. Однако в ходе химической реакции выделяется углекислота, и это — негативный побочный эффект, сравнимый с выбросами парниковых газов, и Азербайджан старается минимизировать его.
Сама SOCAR ведет консультации с европейскими компаниями, имеющими опыт в производстве и транспортировке водорода, причем рассматривает возможность выработки только "голубого" водорода из ископаемого сырья посредством паровой конверсии метана и природного газа, при которой парниковый газ – диоксид углерода — улавливается и закачивается в газохранилища.
SOCAR встала на данный путь по той причине, что наращивает добычу и экспорт газа, имеет долгосрочные (на 25 лет) контракты по поставкам "голубого топлива" в Европу и сокращает выбросы парниковых газов (диоксида углерода и метана) по международным обязательствам.
Также ЕС призывает все компании или консорциумы, транспортирующие газ в Европу, изучить возможность добавления в него водорода (от 5% до 20% в смеси в трубопроводе), и SOCAR обсуждает этот вопрос со своими партнерами по Трансадриатическому газопроводу (Trans Adriatic Pipeline,TAP).
Минэнерго Азербайджана вместе с арабскими и другими иностранными компаниями и с экспертами EBRD обсуждает рентабельность выпуска в стране "зеленого" водорода. Если электричество для электролиза при его производстве будет поступать от возобновляемых источников энергии (ВИЭ), то не будет никаких выбросов парниковых газов.
"У нас уже есть два крупных проекта по ВИЭ (с ACWA и c Masdar), и там будет излишняя энергия, которую можно будет направить на производство "зеленого" водорода. Кроме того, готовится программа строительства ветряных парков в акватории Каспия, и она будет столь масштабной, что также можно будет производить "зеленый" водород. Все моменты будут подробно отражены в Водородной стратегии Азербайджана", — сообщил Солтанов.
Е.Л.