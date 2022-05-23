EBRD помогает Азербайджану с подготовкой водородной стратегии

Эксперты Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) вместе с представителями министерств энергетики и экономики Азербайджана разрабатывают Водородную стратегию страны, которая может быть презентована в начале следующего года.

Об этом Report сообщил замминистра энергетики Эльнур Солтанов.

Водород является экологически чистым топливом, на его производства и использование нацелены, в первую очередь, страны, лишенные нефти, газа, угля (невозобновляемых источников энергии), а также государства, в том числе и Азербайджан, обеспокоенные глобальным потеплением и его необратимыми для человечества последствиями.

Азербайджан участвует в международном "Парижском соглашении о климате" (сокращение выбросов парниковых газов) и старается следовать "зеленой повестке".

Суммарные выбросы двуокиси углерода в 2020 году в Азербайджане были эквивалентны 34 млн т (более 60% от общих выбросов парниковых газов в стране), метан – на втором месте (около 31-32% от общих выбросов парниковых газов в стране, причем почти 85% - в нефтегазовом секторе).

Страна обязалась многократно сократить выбросы СО2, в частности, и через реализацию Водородной стратегии.

Эльнур Солтанов отметил, что в Азербайджане речь идет о трех видах водорода — "сером", "голубом" и "зеленом", но именно «зеленому» будет уделено основное внимание в стратегии, так как он является наиболее экологически чистым, хоть и наиболее дорогостоящим видом топлива.

Напомним, что многие объекты "Азерэнержи" используют для выработки электричества природный газ, поставляемых SOCAR, и при конверсии метана в производственном процессе образуются некоторые объемы "серого" водорода. Однако в ходе химической реакции выделяется углекислота, и это — негативный побочный эффект, сравнимый с выбросами парниковых газов, и Азербайджан старается минимизировать его.