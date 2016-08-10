​Доля Ирана на нефтяном рынке достигла досанкционного уровня

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В настоящее время экспорт нефти Ирана составляет 2,5 млн. баррелей в день, что означает возвращение доли Ирана на нефтяном рынке к досанкционному уровню.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири: "Ежедневная добыча нефти возросла до 2,5 млн. баррелей. Иран смог увеличить нефтедобычу и восстановить свою долю на рынке".

Он отметил, что со снижением цен на нефть ряд нефтедобывающих стран, в особенности страны Персидского залива, столкнулись с большими проблемами: "Несмотря на это, в результате эффективного управления в Иране царит экономическая стабильность".

Отметим, что Запад снял санкции с Ирана в январе этого года.