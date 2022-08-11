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Доходы России от экспорта нефти в июле снизились на 2 млрд долларов

Доходы России от экспорта нефти в июле снизились на 2 млрд долларов Российский экспорт нефти в июле сократился на 115 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,4 млн б/с. Доходы России от экспорта нефти также снизились - на 2 млрд долларов, с 21 млрд до 19 млрд долларов на фоне уменьшения объемов поставок и более низких цен на не
Энергетика
11 августа 2022 г. 13:02
Доходы России от экспорта нефти в июле снизились на 2 млрд долларов

Российский экспорт нефти в июле сократился на 115 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,4 млн б/с. Доходы России от экспорта нефти также снизились - на 2 млрд долларов, с 21 млрд до 19 млрд долларов на фоне уменьшения объемов поставок и более низких цен на нефть.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в августовском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Экспорт нефти из России в США, страны Евросоюза, Великобританию, Японию и Южную Корею сократился на 2,2 млн б/с с начала боевых действий в Украине, однако две трети этих объемов уже перенаправлены на другие рынки. Среди направлений для поставок российской нефти МЭА называет Индию, Китай и Турцию.

В июле объем добычи нефти в России был всего на 310 тыс. б/с ниже уровня производства, который наблюдался до начала конфликта на Украине, а объем экспорта - ниже на 580 тыс. б/с от того уровня, подчеркивают в МЭА.

При этом агентство допускает, что после вступления в силу эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти ее поставки на мировой рынок могут сократиться сильнее. По оценке МЭА, РФ придется найти новые рынки для 1 млн б/с нефтепродуктов и 1,3 млн б/с нефти.

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