Доходы ОПЕК от продажи сырой нефти увеличились на 29%

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В 2017 году доходы стран-членов ОПЕК от экспорта сырой нефти в годовом сравнении возросли на 28,6%, до 567 млрд долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Администрации энергетической информации США (EIA).

Средняя цена на нефть марки Brent в 2016 году составила 43,74 доллара за баррель, а в 2017 году эта цифра выросла до 54,15 доллара за баррель. Средняя цена за баррель нефти WTI выросла с 43,33 доллара до 50,79 доллара.

EIA оценивает доходы стран ОПЕК от экспорта сырой нефти на уровне 736 млрд долларов в этом году, и 719 млрд долларов в следующем году.

По данным EIA, в прошлом году среди стран ОПЕК Саудовская Аравия больше всего заработала на экспорте сырой нефти. В 2017 году доход от нефти составил 167 млрд долларов, увеличившись на 24,6% по сравнению с 2016-м (134 млрд долларов). В общем объеме доходов ОПЕК на долю Саудовской Аравии пришлось 29,4%. В первую десятку по объему доходов вошли Ирак, ОАЭ, Иран, Кувейт, Нигерия, Катар, Ангола, Венесуэла, Алжир.