Добыча товарного газа в Азербайджане выросла более чем на 5%

В январе-июне этого года в Азербайджане было добыто 25 млрд 079,6 млн кубометров природного газа.

В январе-июне этого года в Азербайджане было добыто 25 млрд 079,6 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них на долю товарного природного газа пришлось 19 млрд 141,1 млн кубометров.

За отчетный период добыча природного газа увеличилась на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, товарного газа - на 5,3%.

За прошедшие 6 месяцев в Азербайджане добыто 14 млн 450,7 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат. Из них на долю товарной сырой нефти пришлось 14 млн 419,6 тыс. тонн.

Объемы добычи нефти и товарной нефти в отчетном периоде на 4,9% меньше, чем за первые 6 месяцев 2023 года.