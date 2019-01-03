Добыча с "Шахдениз" увеличится на 53% в этом году

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В 2019 году объем добычи с газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, прогнозируется на уровне 17,3 млрд кубометров.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Заключении о проекте бюджета ГНФАР на 2019 год", подготовленном Счетной палатой.

Это на 53% больше показателя добычи за 2018 год (11,3 млрд кубометров).

Напомним, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).