Добыча с АЧГ увеличилась

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В первом полугодии 2018 года с расположенного в азербайджанском секторе Каспия блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) добыто в общей сложности примерно 108 млн баррелей (15 млн тонн) нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет за первое полугодие оператора блока месторождений – компанию BP-Azerbaijan, объем среднесуточной добычи составил 596 тыс. баррелей.

В первом полугодии 2017 года с АЧГ добыто более 106 млн баррелей (более 14 млн тонн) нефти.

За отчетный период среднесуточная добыча нефти с платформы "Чираг" составила 49 тыс. баррелей, "Центральный Азери" - 158 тыс., "Западный Азери" - 127 тыс., "Восточный Азери" - 96 тыс., "Глубоководный Гюнешли" - 107 тыс. и "Западный Чираг" - 59 тыс. баррелей.

На конец июня на АЧГ в целом эксплуатировались 116 нефтяных, 53 газовых и водных инжекторных скважин.

За два квартала на АЧГ пробурено 6 нефтяных, 2 водные инжекторные скважины.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. В феврале 1995 года учреждена Азербайджанская международная операционная компания (АМОК).

14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ). Соглашение 31 октября было ратифицировано в Милли Меджлисе. Новое соглашение предусматривает эксплуатацию блока месторождений до 2050 года.

После утверждения соглашения долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Equinor - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPАО - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.