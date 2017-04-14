Добыча по “Азнефть” в этом году прогнозируется в объеме 6,3 млн тонн нефти

© Report.az

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В 2017 году добыча нефти ПО “Азнефть” Госнефтекомпании Азербайджана прогнозируется в объеме 6,3 млн тонн, газа - 5,550 млрд кубометров.

Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор ПО “Азнефть” Дашгын Искендеров в интервью журналу Caspian Energy.

Он напомнил, что в январе-феврале этого года с морских месторождений ПО добыто 1,016 млн тонн нефти и конденсата, 827,3 млн кубометров газа, с месторождений на суше - 52,5 тыс. тонн нефти и конденсата, 11,4 млн кубометров газа.

По его словам, на долю морских месторождений приходится 95% общей добычи нефти и 98% общей добычи газа: “Сейчас “Азнефть” ведет добычу на 27 нефтегазовых месторождениях. Из них 13 находятся в азербайджанском секторе Каспия, 14 – на суше. Одной из главных задач, стоящих перед ПО в этом году, является сохранение стабильной добычи, а также строительство новых платформ для наращивания добычи и проведение буровых работ".