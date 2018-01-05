Добыча нефти в США вновь начала расти

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Запасы нефти в США за неделю 23-29 декабря в очередной раз показали снижение. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Администрации энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

За отчетный период запасы нефти сократились на 7,4 млн баррелей или 1,71% и составили 424,5 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение нефтяных запасов на 4,7 млн баррелей. На прошлой неделе спад составил 4,6 млн баррелей.

Запасы бензина увеличились на 4,8 млн баррелей или 2,1%, составив 233,1 млн баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 2 млн баррелей. На прошлой неделе рост составил 0,6 млн баррелей.

Добыча нефти за отчетную неделю увеличилась на 0,29% или 28 тыс. баррелей, до 9,782 млн баррелей в день, достигнув рекордной отметки. На предыдущей неделе нефтедобыча впервые за 2 месяца сократилась на 35 тыс. баррелей. После опубликования данных цена на нефть марки Brent выросла до 68 долларов за баррель.

Аналитическая группа Report прогнозирует сохранение нефтяных цен на высоком уровне. В первом квартале 2018 год Brent будет стоить 55-70 долларов/баррель.